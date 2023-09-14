İngiliz Milli futbolcunun annesi topa girdi: Utanç verici

İngiltere'nin İskoçya'yı 3-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan giren ve kendi kalesine gol atan Harry Maguire'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yalnızca kendisi değil eşine de atılan hakaret içerikli mesajların ardından İngiliz milli futbolcunun annesi Zoe Maguire sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.

Oğlu Maguire için yazılan yorumların utanç verici olduğunu söyleyen Zoe Maguire, "Bir anne olarak oğlumun bazı taraftarlardan, uzmanlardan ve medyadan aldığı olumsuz ve küfürlü yorumların seviyesini görmek utanç verici. Futbol dünyasında inişler ve çıkışlar, olumlular ve olumsuzlar olduğunu anlıyorum ama Harry'nin maruz kaldığı şey futbolun çok ötesine geçti. Onun yaşadıklarını görmek benim için iyi değil. Harry'nin kocaman bir kalbi var ve zihinsel olarak güçlü olması bununla başa çıkabilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki tecrübeli stoper İngiliz milli takımının formasını 59 kez terletti. Maguire bu maçlarda 7 gol kaydetti.