İngiliz Milli futbolcunun annesi topa girdi: Utanç verici

Maguire'ın annesinden oğlunu eleştirenlere sert yanıt

İngiliz Milli futbolcunun annesi topa girdi: Utanç verici

İngiltere'nin İskoçya'yı 3-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan giren ve kendi kalesine gol atan Harry Maguire'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
Yalnızca kendisi değil eşine de atılan hakaret içerikli mesajların ardından İngiliz milli futbolcunun annesi Zoe Maguire sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.
Oğlu Maguire için yazılan yorumların utanç verici olduğunu söyleyen Zoe Maguire, "Bir anne olarak oğlumun bazı taraftarlardan, uzmanlardan ve medyadan aldığı olumsuz ve küfürlü yorumların seviyesini görmek utanç verici. Futbol dünyasında inişler ve çıkışlar, olumlular ve olumsuzlar olduğunu anlıyorum ama Harry'nin maruz kaldığı şey futbolun çok ötesine geçti. Onun yaşadıklarını görmek benim için iyi değil. Harry'nin kocaman bir kalbi var ve zihinsel olarak güçlü olması bununla başa çıkabilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki tecrübeli stoper İngiliz milli takımının formasını 59 kez terletti. Maguire bu maçlarda 7 gol kaydetti.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Adem Ljajic ülkesine döndü Spor
Adem Ljajic ülkesine döndü
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında flaş iddia. Magazin dünyası şokta Magazin
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında flaş iddia. Magazin dünyası şokta
Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi Karikatür
Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi
Rizespor'a Arjantinli golcü Spor
Rizespor'a Arjantinli golcü
19 yıl önce kaybolmuştu İstanbul'da ortaya çıktı. Bakanlık açıklama yaptı Güncel
19 yıl önce kaybolmuştu İstanbul'da ortaya çıktı. Bakanlık açıklama yaptı
İddialı dizi ekrana veda ediyor. Yayın günü değişmişti Magazin
İddialı dizi ekrana veda ediyor. Yayın günü değişmişti
Aydın'da ağaçlık alanda yangın Güncel
Aydın'da ağaçlık alanda yangın