İngiliz model Georgina Cooper, 46 yaşında hayata veda etti

İngiliz model Georgina Cooper, 46 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yaz eşi Nigel ile evlenen Cooper, tatil için gittiği Yunanistan’ın Kos Adası’nda vefat etti. Cooper’ın eski ajansı Dean Goodman, 8 Kasım’da yaptığı açıklamada, modelin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sık sık yatıp çıktığını ancak geleceğe dair planları olduğunu belirtti. "Georgina, Yunanistan'ı çok severdi ve yeni eşiyle oraya geri döneceğini söylemişti, ancak ne yazık ki orada hayatını kaybetti" dedi.

Cooper, 1990'ların başında Bon Jovi'nin müzik videosunda yer alarak büyük bir çıkış yapmıştı. London Fashion Week'te yer alan defileler ve Vogue gibi ikonik dergilerdeki kapaklarıyla tanınmıştı. Kariyerinde "orijinal diş boşluğu olan kız" olarak da anılmıştı. 2018'de kariyerine ara vererek ailesine odaklanmaya karar verdi.