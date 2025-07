İngiliz nörolog zekanın en büyük göstergesini açıkladı: Herkes IQ zannediyordu

İngiltere merkezli nörobilimci Dr. Joseph Jebelli’ye göre, beyin en iyi sessizlikte çalışıyor. Her an meşgul kalmanın başarıyı getirdiği yönündeki yaygın kanaatin aksine, düzenli yalnızlık dönemlerinin zihinsel kapasiteyi artırdığı vurgulanıyor. Dr. Jebelli, CNBC’ye verdiği röportajda “Yalnızlık, fikirlerin filizlenmesine olanak tanır. Beyne geniş düşünme alanı sağlar” ifadesini kullandı. Bu görüşe göre yazmak, resim yapmak, müzikle uğraşmak, bahçeyle ilgilenmek ya da dua ve meditasyon gibi bireysel eylemler, beynin en verimli olduğu anları doğuruyor.

Zihinsel süreçlerin arka planda şekillendiğini belirten Dr. Jebelli, “Sessizlik, farkında olmadan öğrendiklerimizi pekiştirmemize, yeni bağlantılar kurmamıza ve benliğimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olur” diye konuştu. Uzun vadeli zihinsel performans için, gürültüden uzak ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış vakitlerin önemi giderek daha fazla vurgulanıyor.

SESSİZLİKLE BÜYÜYEN DEHALAR

Tarihteki birçok dâhinin sessizliğe duyduğu ihtiyaç, Dr. Jebelli’nin bulgularını doğruluyor. Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yılda iki kez teknolojiden uzak, tamamen izole bir kulübeye kapanarak “Düşünce Haftası” adını verdiği sessiz dönemler geçiriyordu. Gates’in meşhur Internet Explorer fikrinin de bu dönemlerden birinde geliştiği biliniyor.

Benzer şekilde, Rönesans dehası Leonardo da Vinci, Son Akşam Yemeği tablosu üzerinde çalışırken saatlerce hiçbir şey yapmadan eseri izler, sadece hazır hissettiğinde bir fırça darbesiyle tabloya dokunur, sonra tekrar uzaklaşırdı. Bu “hiçbir şey yapmama hali”, aslında zihinsel bir yeniden yapılanma ve içgörü kazanımı anlamına geliyor.

SESSİZLİK BİR İHTİYAÇ, YALNIZLIK BİR FIRSAT

Dr. Jebelli, her bireyin farklı bir yalnızlık eşiğine sahip olduğunu ancak özellikle ihtiyaç duyulduğu anda bu sessizliğe kulak vermenin beyin için oldukça faydalı olduğunu belirtiyor. Günde sadece 10 dakikanızı sessiz bir ortamda, telefonsuz ve dikkat dağıtan unsurlardan uzak geçirmenin bile önemli bir fark yaratabileceğini söylüyor.

Basit ama etkili öneriler arasında tek başına yürüyüşe çıkmak, bir parka uğramak ya da yeni bir mekân keşfetmek yer alıyor. Ayrıca, kendinizle baş başa kaldığınızda ne hissettiğinizi düşünmek ya da bir günlüğe yazmak da zihinsel sağlığı iyileştirici bir pratik olabilir. Bu tür etkinlikler, hem zihni dinlendiriyor hem de insanın kendine dönmesini sağlıyor.

Öte yandan, Dr. Jebelli, çevredeki toksik kişilerin olumsuz etkisinden korunmak adına yalnız kalmanın zaman zaman daha sağlıklı bir seçenek olabileceğini de vurguluyor. Zihni yoran, enerjinizi tüketen insanlardan uzak durmak, uzun vadede iç huzur için kritik.

KİTABI DİKKAT ÇEKİYOR: SESSİZLİK HAYATI İYİLEŞTİRİYOR

Jebelli’nin “The Silent Brain: How the Art and Science of Doing Nothing Can Improve Your Life” adlı eseri, bu konuya bilimsel ve sanatsal açıdan ışık tutuyor. Araştırmalarına göre, sürekli üretken olmak zorunda değiliz. Kimi zaman en yaratıcı fikirler, hiçbir şey yapmadan geçen bir dakikada belirebilir.

Türkiye’de de özellikle şehir yaşamının karmaşasında günden güne daha kıymetli hâle gelen yalnız kalabilme becerisi, bireyin zihinsel gücünü artıran bir yol olarak öne çıkıyor. Kendinizle geçireceğiniz birkaç dakika, belki de hayatınızı dönüştürecek yeni bir fikrin doğuş anı olabilir.