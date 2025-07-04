İngiliz otomotiv sanayisinde elektrik dalgası

Birleşik Krallık’ta yeni otomobil satışları Haziran 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak 191 bin 316 adede ulaştı. SMMT verilerine göre bu, 2019’dan bu yana kaydedilen en güçlü Haziran performansı oldu. Artışta yüzde 8,5’lik sıçramayla 114 bin 841 adede yükselen filo satışları etkili oldu. Özel tüketici satışları da yüzde 5,9 artarak 71 bin 616 adede ulaştı ancak pazar payı yüzde 37,4’te kaldı.

Benzinli araç satışları yüzde 4,2 düşerken dizel sabit kaldı. Elektrikli modeller toplamda 92 bin 571 adetle yüzde 48,5 pazar payı elde etti. Sadece batarya ile çalışan araçlar yüzde 39,1 artışla 47 bin 354 adede ulaştı.