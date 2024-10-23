İngiliz rekortmen Geoff Capes 75 yaşında vefat etti

Dünyanın en güçlü adamı unvanını iki kez kazanan ve İngiliz gülle atma rekortmeni olan Geoff Capes, 75 yaşında hayatını kaybetti. Capes, 1980 yılında 21.68 metre ile İngiltere’nin gülle atma rekorunu kırmıştı.

Capes'in ailesi yaptığı açıklamada, "Geoffrey Capes'in bugün, 23 Ekim'de vefat ettiğini duyurmak istiyoruz. İngiltere'nin en iyi gülle atıcısı ve iki kez dünyanın en güçlü adamı unvanını kazanan Capes'in kaybı hepimiz için büyük bir üzüntü kaynağıdır" ifadelerine yer verdi.

Başarıları

Geoff Capes, kariyeri boyunca önemli başarılar elde etti. İngiliz atlet, hem İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda hem de Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda iki kez altın madalya kazandı. Üç kez olimpiyatlara katılan Capes, 1980 Moskova Olimpiyatları'nda en iyi derecesini beşinci sırada tamamladı. Ayrıca, İskoçya’nın meşhur Highland Oyunları’nda altı kez şampiyonluk kazandı.

Dünyanın En Güçlü Adamı Ünvanı

Capes, 1983 yılında Yeni Zelanda Christchurch’te ve 1985 yılında Portekiz Cascais’te dünyanın en güçlü adamı unvanını kazanarak adını geniş kitlelere duyurdu. Bu zaferler, onu dünya çapında tanınan bir sporcu yaptı.

Emeklilik ve Sonraki Hayatı

Aktif spor yaşamının ardından Capes, antrenörlük yaparak pek çok genç sporcunun yetişmesine katkıda bulundu. Aynı zamanda, iki farklı reality şovda da yer aldı. Son yıllarında Lincolnshire’daki Stoke Rochford köyünde yaşamını sürdüren Capes, iki çocuk babası ve birçok torun sahibiydi.

Dünya çapında spor camiasının saygı duyduğu ve hatırlayacağı bir isim olan Geoff Capes, hem fiziksel gücü hem de sporcu kişiliği ile unutulmazlar arasında yer aldı.