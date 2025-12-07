Ünlü müzayede şirketi Sotheby’s tarafından Abu Dabi'de yapılan açık artırmada, İngiliz şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin’in kullandığı Hermes çanta, 11 dakika içinde 2,86 milyon dolar satıldı.

ALTI KAT YÜKSEK TEKLİF

Çanta, 2003 yılında Jane Birkin’e hediye edilen özel “Birkin Voyageur” modeli olurken, daha önce 230 ila 430 bin dolar aralığında değer biçilen çanta, beklenenden yaklaşık altı kat yüksek fiyata satıldı.

KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Sotheby’s, 11 dakika süren ve altı koleksiyoncunun yoğun bir teklif yarışına sahne olan müzayede sonunda çantanın telefonla katılan ve isminin gizli tutulmasını isteyen bir alıcıya gittiğini açıkladı.

Jane Birkin’in sahip olduğu dört Hermes çantadan biri olan çantanın içinde, kendi el yazısıyla Fransızca “Benim Birkin çantam, dünyayı dolaşan yol arkadaşım” notu bulunuyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İÇİN SATIYOR

Ünlü şarkıcı zaman zaman hayır işleri için çantalarını satarak sosyal sorumluluk projelerinde öne çıkmıştı.