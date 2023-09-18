İngiliz taraftar gol sonrası mutluluktan tribünden aşağı yuvarlandı. Dünya o anı konuşuyor

Editör: Hamza Özalkuş
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham, evinde Sheffield United'ı ağırladı.
Son dakikalarda yaptığı müthiş dönüşle mücadeleyi 2-1 kazanan Tottenham, 3 puanın sahibi oldu.
Sheffield United 73. dakikada G. Hamer ile öne geçti.
Tottenham, 90+8'de Richarlison ve 90+10'da Kulusevski'nin attığı gollerle galibiyete uzandı.
Konuk ekipte O. Mcburnie 90+14'te kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Sheffield United'ın attığı ilk gol sonrası yaşanan ilginç olay gündem oldu.
TARAFTAR YUVARLANDI
Sheffield United, 73. dakikada Gustavo Hamer ile 1-0 öne geçti.
Gol sonrası futbolcu ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.
Bir taraftar, yaşadığı sevinç sonrası kendinden geçti ve bulunduğu yerden aşağıya doğru yuvarlandı.
Tottenham bayrağının üstüne düşen taraftarın o görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.