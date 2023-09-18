İngiliz taraftar gol sonrası mutluluktan tribünden aşağı yuvarlandı. Dünya o anı konuşuyor

Premier Lig'de oynanan Tottenham-Sheffield United maçında taraftarın yaşadığı bir olay sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz taraftar gol sonrası mutluluktan tribünden aşağı yuvarlandı. Dünya o anı konuşuyor

Editör: Hamza Özalkuş

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham, evinde Sheffield United'ı ağırladı.

Son dakikalarda yaptığı müthiş dönüşle mücadeleyi 2-1 kazanan Tottenham, 3 puanın sahibi oldu.

Sheffield United 73. dakikada G. Hamer ile öne geçti.

Tottenham, 90+8'de Richarlison ve 90+10'da Kulusevski'nin attığı gollerle galibiyete uzandı.

Konuk ekipte O. Mcburnie 90+14'te kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Sheffield United'ın attığı ilk gol sonrası yaşanan ilginç olay gündem oldu.

TARAFTAR YUVARLANDI
Sheffield United, 73. dakikada Gustavo Hamer ile 1-0 öne geçti.

Gol sonrası futbolcu ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Bir taraftar, yaşadığı sevinç sonrası kendinden geçti ve bulunduğu yerden aşağıya doğru yuvarlandı.

Tottenham bayrağının üstüne düşen taraftarın o görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

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