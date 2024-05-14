İngiliz taraftarlar EURO 2024 için Almanya'nın ünlü genelevini kapattı

Kaynak: Haber Merkezi
İngiliz taraftarlar EURO 2024 için Almanya'nın ünlü genelevini kapattı
Almanya'da yapılacak EURO 2024 için İngiliz taraftarlar konaklama amacıyla genelevi kapattı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) haziran ayında Almanya'da yapılacak.

Şampiyonayı izlemek isteyen ve konaklama sıkıntısı çeken İngiliz taraftarların Almanya'nın en ünlü genelevini kapattıkları ortaya çıktı.

Pascha isimli genelevin 120 odası bulunuyor.

Alman Bild gazetesine konuşan bir İngiliz taraftar, şunları söyledi:

"EURO 2024 için otel fiyatları tavan yaptı. Bir genelevde kalmak bir pansiyonda kalmaktan çok daha ucuz. Burayı sadece yatacak bir yer olarak kullanan pek çok taraftar olacaktır. Ama saha içinde ve dışında gol atmak isteyen pek çok kişi de olacaktır."

Genelev Almanya'nın Köln kentinde bulunuyor.

Son Haberler
Irak’ta karakola IŞİD saldırısı: 5 ölü, 5 yaralı Dünya
Irak’ta karakola IŞİD saldırısı: 5 ölü, 5 yaralı
Mayıs ayında kış geri geldi: 8 kent beyaza büründü Yaşam
Mayıs ayında kış geri geldi: 8 kent beyaza büründü
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama: Bunlar gerçek değil Spor
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama: Bunlar gerçek değil
İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı Yaşam
İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı
Aston Villa Liverpool maçında 6 gol. Zaniola sakatlanınca maçın kaderi değişti Spor
Aston Villa Liverpool maçında 6 gol. Zaniola sakatlanınca maçın kaderi değişti
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polislerin evlerinde arama Gündem
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polislerin evlerinde arama