İngiliz taraftarlar EURO 2024 için Almanya'nın ünlü genelevini kapattı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) haziran ayında Almanya'da yapılacak.

Şampiyonayı izlemek isteyen ve konaklama sıkıntısı çeken İngiliz taraftarların Almanya'nın en ünlü genelevini kapattıkları ortaya çıktı.

Pascha isimli genelevin 120 odası bulunuyor.

Alman Bild gazetesine konuşan bir İngiliz taraftar, şunları söyledi:

"EURO 2024 için otel fiyatları tavan yaptı. Bir genelevde kalmak bir pansiyonda kalmaktan çok daha ucuz. Burayı sadece yatacak bir yer olarak kullanan pek çok taraftar olacaktır. Ama saha içinde ve dışında gol atmak isteyen pek çok kişi de olacaktır."

Genelev Almanya'nın Köln kentinde bulunuyor.