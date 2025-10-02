İngiliz taraftarlar, FIFA ve UEFA'ya seslendi: İsrail'i men edin, bu vahşete katlanamıyoruz

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı önünde toplanan eylemciler, Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail'i protesto etti.

"İsrail'i FIFA'dan atın", "Filistin'e adalet", "İsrail'i boykot edin", "Yaşasın özgür Filistin" sloganları ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yapan protestocular; İngiltere Futbol Federasyonu'na, İsrail'in UEFA ve FIFA tarafından men edilmesine destek vermesi çağrısında bulundu.

"FİLİSTİNLİLERE KORKUNÇ DAVRANIYORLAR"

İsrail'in uluslararası etkinliklerden, futboldan, Eurovision gibi faaliyetlerden men edilmesi gerektiğini söyleyen Emma isimli protestocu, şunları söyledi:

"İsrail, Filistinlilere karşı son derece iğrenç, korkunç bir şekilde davranıyor ve çoğumuzun ne kadar tiksindiğini tam olarak anlamıyorlar. Futbol takımlarına da aşağılayıcı bir şekilde davranıyorlar. Son iki yılda İsrail ve ordusunun Gazze’de ve Batı Şeria’da, ayrıca İsrail’in içinde yaşayan Filistinlilere karşı sergilediği davranışlar inanılmaz derecede korkunç."

"SUMUD FİLOSUNDAKİLAR SERBEST BIRAKILSIN"

İsrail'in Gazze'ye yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna saldırması ve çok sayıda aktivisti yasa dışı şekilde alıkoymasına şaşırmadığını dile getiren Emma, "O filonun Gazze’nin yakınına bile gitmesine hiçbir şekilde izin verileceğini düşünmemiştim. Gazze’deki Filistinliler kıyıdan birkaç metre uzakta balık bile tutamıyor. Filoda olanların çok cesur olduklarını düşünüyorum, çünkü başlarına gelecekleri bildiklerine inanıyorum. Elbette onların gözaltından serbest bırakılmasını görmek isterim" dedi.

"BU VAHŞETE KATLANAMIYORUZ"

Dominic isimli Wimbledon taraftarı ise, İsrail'in neden UEFA organizasyonlarında mücadele ettiğini anlamadığını dile getirerek, "İsrail kulüplerinin UEFA'dan men edilmesini istiyoruz. UEFA, Avrupa kulüpleri içindir. Neden UEFA'da oynuyorlar?" dedi.

UEFA ve FIFA'ya futbol taraftarlarının sesini dinleme çağrısında bulunan Dominic, "Arkamda tüm kulüplerin bayraklarını görüyorsunuz. Futbol taraftarlarının seslerini dinleyin. Anlamlı adımlar atılmasını talep ediyoruz. Futbol taraftarları bu gördüğümüz vahşete ve dehşete katlanamıyor. İşgalci devletin yapısı kırılmalı. Tamamen, eksiksiz yasaklanmalı ve Güney Afrika'nın kovulduğu şekilde kovulmalı" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI SULARDAKİ SALDIRIYI TÜM DÜNYA KINAMALI"

Dominic, İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırmasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Yaptıkları şeyler beni çok endişelendiriyor. Bunun skandal olduğunu düşünüyorum. Akdeniz'de Gazze topraklarına yardım ulaştırmaya çalışan bir grup insani yardım gönüllüsü var, orada açlık çeken çocuklar, yiyeceksiz çocuklar, her gün yemek bulmakta zorlanan insanlar var. Birleşik Krallık hükümeti bugün bir açıklama yaptı ki gördüklerinden ve filoda olanlardan çok endişeliler. Evet, bu skandal. İnsani yardım yapanlar kimseye tehlike taşımıyor. Onlar uluslararası sulardalar. Bu, dünyanın meselesi. Dünya, İsrail'in eylemlerini kınamalı."

"FİLİSTİN'DE APARTHEİD YAŞANIYOR"

"Futbol camiası, diğer insanlar gibi gözlerini açmış durumda. Gazze'de ve kısmen Filistin'de ve Batı Şeria'da bir apartheid yaşanıyor. 1967'den beri var olan bir işgal var. Dünya olan biteni görebiliyor. Bu korkunç. Bütün dünya sarsılıyor, inanamıyoruz. Olanlar vicdanlara sığmaz. Bir futbol taraftarı olarak, burada İsrail'in FIFA'dan men edilmesini görmek istiyoruz."