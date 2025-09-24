İngiliz turist unutkanlığının bedeli 11 saatle ödedi: İngiliz turist sınır dışı edildi

22 yaşındaki İngiliz turist Rebecca McCurry, Ryanair personelinin uçakta unuttuğu pasaportunu almasına izin vermemesi üzerine Fas'tan sınır dışı edildi. Temmuz ayında yaşanan olayda McCurry, Fas sınır muhafızları tarafından 11 saat boyunca sorgulandıktan sonra ülkesine geri gönderildi.

İskoçya'nın Lochgilphead kasabasında çocuk bakıcısı olarak çalıştığı öğrenilen McCurry, üç arkadaşıyla birlikte Fas'ın Marakeş şehrine seyahat ettiği Ryanair uçağından indikten sonra pasaportunu koltukta unuttuğunu fark etti. Durumu hemen havalimanı çalışanlarına bildiren genç kadının, personellerden uçağa ancak yetkililerin bakabileceği cevabı aldı.

Ryanair personeli, uçakta yapılan aramada pasaportun bulunamadığını söylese de aynı uçağın dönüş uçuşundaki yolculardan biri, pasaportu tam da McCurry'nin tarif ettiği yerde buldu. Uçak dönüş yolunda iken Fas sınır muhafızları tarafından alıkonula İngiliz kadın, kendi tabiriyle "insanlığa aykırı", uzun bir sorgulamaya tabi tutuldu.

Ryanair'den yapılan açıklamada yolcunun pasaportunu uçakta kaybettiği ve Marakeş'teki yetkililere pasaport sunamadığı için ülkeye girişinin haklı olarak reddedildiği vurgulandı. Şirket, bulunan tüm kayıp eşyaların ilgili havalimanının Kayıp Eşya Bürosu'na teslim edildiği prosedürünü takip ettiklerinin de altını çizdi.

Ryanair'in söz konusu uçağı, Edinburgh Havalimanı'na indiğinde bir yolcu tarafından bulunan McCurry'nin pasaportu, şirketin kayıp eşya ofisine teslim edildi. Ryanair'in Luggage-Point adlı bir şirkete ihale ettiği söz konusu ofis, kayıp eşyaların sahiplerine iadesi için belirli bir ücret talep ettiği biliniyor. McCurry, yaptığı açıklamada pasaportunu geri alabilmek için bir ay boyunca uğraştığını ve pasaportunu geri almak için bizzat havalimanına gitmesine rağmen kendisinden 30 sterlin ödeme alındığını belirtti.

Ryanair uçağında yaşanan olay, havayolu şirketlerinin kayıp eşya prosedürleri ve yolcuların yaşadığı mağduriyetler hakkındaki soru işaretlerini tekrardan gündeme getirdi. Ryanair'in resmi kayıp eşya prosedürüne göre uçaklarda bulunan eşyalar, uçak personelleri tarafından varılan havalimanındaki yetkililere teslim edilmesini şart koşarken, yolcuların yanlarına aldığı bagajlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilmiyor.