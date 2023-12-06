İngiliz uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İngiliz Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
İngiliz uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan silahlı organize suç örgütünün elebaşı olan Shaun Monaghan'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, "Şahsın elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda uyuşturucu dağıtımı ve yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiçbirine göz açtırmayacağız.

Enselerindeyiz. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Silahlı Yaralama' ve 'Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma' suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan’ın İstanbul Fatih’te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır.

Shaun Monaghan’ın Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, Yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.

Shaun Monaghan, 25.10.2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 04.12.2023 günü hakkındaki Kırmızı Bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde 05.12.2023 tarihinde Fatih’te bir otelde yapılan kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

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