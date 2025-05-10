İngiliz yayıncıyı şoke eden anlar! Antalya’daki festivalde yaşandı

Antalya’da 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası FoodFest Gastronomi Festivali, 9 Mayıs 2025 tarihinde Karaalioğlu Parkı’nda görkemli bir açılışla başladı. “Akdeniz Mutfağı” teması ve “Antalya’dan Dünyaya” sloganıyla gerçekleştirilen festivale, dünyanın dört bir yanından gastronomi tutkunları ve profesyoneller katıldı. Ancak festivalin açılış töreni, İngiliz yayıncı bbyGray’in yaşadığı şaşkınlıkla sosyal medyada gündem oldu. Törende okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşu, bbyGray’i adeta büyüledi.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI ŞOKU

Festivalin açılış töreninde, protokol konuşmalarının ardından İstiklal Marşı okundu. Bu sırada alanda bulunan herkes saygı duruşuna geçti ve marşı coşkuyla söyledi. O sırada canlı yayında olan bbyGray, bu manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Türk takipçilerinin kendisine durumu açıklamasıyla olayı anlamaya çalışan yayıncı, “Bu çılgınca. Ben buna alışkın değilim, çünkü İngiltere’de milli gurur yok” diyerek duygularını ifade etti. bbyGray’in bu yorumu, hem Türkiye’de hem de yurtdışında büyük yankı uyandırdı.

BBYGRAY’İN GÖZÜNDEN TÜRK MİLLİ GURURU

İngiliz yayıncı bbyGray, Antalya’daki festival sırasında Türk kültürünün milli gurur ve birliktelik ruhunu ilk kez bu kadar yakından deneyimlediğini belirtti. Canlı yayında Türk takipçileriyle etkileşime geçen bbyGray, İngiltere’de benzer bir milli birlik duygusunun olmadığını vurguladı. “Herkesin bir anda durup marşı söylemesi inanılmaz. Bu, çok güçlü bir bağın göstergesi” diyerek Türk toplumunun vatanseverliğine hayranlığını dile getirdi. Yayıncının samimi yorumları, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve tartışma yarattı.

bbyGray’in saygı duruşu sırasındaki şaşkınlığı ve yorumları, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. X platformunda paylaşılan videolar, milyonlarca görüntülenme aldı. Türk kullanıcılar, bbyGray’in tepkisini gururla karşılarken, bazı yabancı takipçiler de Türkiye’deki milli birlik ruhuna övgüde bulundu..