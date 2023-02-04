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  • İngilizce bilmeyen garsonlar cağ kebabı nasıl tarif etti? Mee diyen garson tarihe geçti

İngilizce bilmeyen garsonlar cağ kebabı nasıl tarif etti? Mee diyen garson tarihe geçti

Lokantaya turist gibi giren Youtuber ortalığı yıktı geçti. "Alita" bir video içerik üreticisi bir restorana giderek turist taklidi yaptı. Çalışanlarla yabancı ve Türkçe aksanıyla anlaşmaya çalışan o gencin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:15
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İngilizce bilmeyen garsonlar cağ kebabı nasıl tarif etti

İngilizce bilmeyen garsonlar cağ kebabı nasıl tarif etti? Mee diyen garson tarihe geçti
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Video içerik üreticisi "Alita" bir restorana giderek turist taklidi yaptı.

AKSANLI TÜRKÇESİYLE TURİST TAKLİDİ YAPTI

Girdiği bir restoranda çalışanlarla İngilizce ve aksanlı bir şekilde Türkçe konuşan genç o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Restorana girince çalışanlardan yemek önerisi isteyen genç kendisine söylenen Türkçe sözleri anlamıyormuş gibi davrandı.

KUZU ETİNE "MEE" DİYEN GARSON

İngilizce bilmeyen garsonlar cağ kebabını tarifi ile Kuzu etine “mee” diyen garson dikkat geçti.

Turist taklidine bir süre devam eden genç videonun sonunda “Tamam abi kolay gelsin” diyerek restorandan ayrıldı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede çok kez izlendi. 

İşte o anlar:

 

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Nuh
4.02.2023 17:24
Bu dünya sultan Süleymana kalmadı kendini memleketin sahibi sanan akp zihniyeti ve avanelerine cahil desem az olur bence zır cahiller...  
 
Çomarlar uzak dursun
4.02.2023 17:22
Koç yumurtası diyerek billurlarını kaşıyarak gösteren garsonlarda var.  
 
Çomarlar uzak dursun
4.02.2023 17:19
Can comes bosphorus.can boğazdan gelir diyen garsonlarıda unutmayın .yada you look like fish,balık etli gibisin diyenlerde.  
 
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