İngilizce bilmeyen garsonlar cağ kebabı nasıl tarif etti? Mee diyen garson tarihe geçti

Video içerik üreticisi "Alita" bir restorana giderek turist taklidi yaptı.

AKSANLI TÜRKÇESİYLE TURİST TAKLİDİ YAPTI

Girdiği bir restoranda çalışanlarla İngilizce ve aksanlı bir şekilde Türkçe konuşan genç o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Restorana girince çalışanlardan yemek önerisi isteyen genç kendisine söylenen Türkçe sözleri anlamıyormuş gibi davrandı.

KUZU ETİNE "MEE" DİYEN GARSON

İngilizce bilmeyen garsonlar cağ kebabını tarifi ile Kuzu etine “mee” diyen garson dikkat geçti.

Turist taklidine bir süre devam eden genç videonun sonunda “Tamam abi kolay gelsin” diyerek restorandan ayrıldı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede çok kez izlendi.

İşte o anlar: