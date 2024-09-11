İngilizce siparişe çay bedava

Erbaa Belediyesi tarafından 10 ay önce hayata geçirilen Yabancı Dil Akademi Kafe, İngilizce öğrenmek ve pratik yapmak isteyenler için eğlenceli bir ortam sunuyor. Kafeye gelenler çeşitli aktivitelerle İngilizce öğrenip pratik yaparken, çay ve kahve ikramları da ücretsiz olarak sunuluyor.

Kafede geçerli tek kural ise siparişler İngilizce olarak veriliyor. Kafede düzenlenen etkinliklerde, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi öğrencisi Nijeryalı Faruqat Olamide Bakare de İngilizce pratiği yapmak isteyenlere destek oluyor. Ayrıca, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Merkür Jet Erbaaspor'un Nijeryalı futbolcusu Stanley Ohawuchi de kafeye ziyaret gerçekleştirdi.

Kafenin kuruluş aşaması hakkında bilgiler veren Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Amacımız, Erbaa'daki her yaştan insanın İngilizce konuşabileceği bir ortam oluşturmaktı. Orta Karadeniz'in ortasında böyle bir kafe açarak, insanların bir araya gelip dil becerilerini geliştirmelerini sağladık. İngilizce konuşmak isteyen herkesi, sohbet etmeye, çay içmeye ve eğlenceli bir ortamda dil pratiği yapmaya Erbaa'ya davet ediyoruz” dedi.



İngilizce öğretmenliği okuyan öğrencilerden hemşirelik ve doktorluk gibi farklı meslek gruplarına kadar pek çok misafirin bir araya geldiği kafe, Erbaa'da dil öğrenimini teşvik eden önemli bir sosyal buluşma noktası haline geldi.