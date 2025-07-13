İngilizi basını ısrarlı: Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştı

Önümüzdeki sezona iddialı girmek için Jhon Duran ve Archie Brown'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

PSG'den Milan Skriniar ve Marco Asensio ile Tottenham'dan Yves Bissouma'ya resmi teklif yaptığı öğrenilen sarı lacivertlilerin Arsenal'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard için de girişimde bulunduğu iddia edildi.

Times gazetesi, sarı lacivertlilerin deneyimli futbolcuyla 3 yıllığına anlaşma sağladığını öne sürdü.

2023 yılında Arsenal’e transfer olan Trossard geçtiğimiz sezon 56 maçta 10 gol, 10 asistlik performans sergiledi.