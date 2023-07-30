İngilizler Boey'in peşinde. Arsenal'den sonra onlar da talip oldu

Kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden olan Sacha Boey'in peşine Arsenal'in ardından bir İngiliz kulübü daha düştü.

İngilizler Boey'in peşinde. Arsenal'den sonra onlar da talip oldu

Editör: Barış Atakan

Geçtiğimiz sezon göz kamaştıran bir performans ortaya koyan ve Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan Sacha Boey'e Arsenal'in ardından bir İngiliz takımı daha talip olduğu iddia edildi.

Goal France muhabiri Marc Mechenoua'nın haberine göre; Burnley, sarı kırmızılı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Vincent Kompany'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere Premier Lig takımının, birkaç genç Fransız oyuncuyu transfer etmek istediği belirtilirken, bu isimlerden birinin de Sacha Boey olduğu ifade edildi.

2021 yılında Rennes'den Galatasaray'a transfer olan Boey, sarı kırmızılı formayla çıktığı 53 müsabakada 2 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.

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