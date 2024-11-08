İngilizler Galatasaray’a hayran kaldı: Tottenham’ı küçük düşürdüler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde kendi sahasında Tottenham’ı 3-2 mağlup etti. İngiliz ekibi böylece Avrupa mücadelesindeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı kırmızılılar maçın başından sonuna kadar rakibini boğan bir oyunla galibiyeti elde etti. Galatasaray’da özellikle Osimhen’in performansı büyük alkış topladı.

İNGİLİZLER HAYRAN KALDI

Galatasaray’ın harika galibiyeti İngiliz basınında geniş yer buldu. İngilizler manşetlerde Galatasaray’ın boğucu oyununa ve Osimhen’in performansına geniş yer ayırdı. İngiliz basını, sarı kırmızılıların Tottenham’ı küçük düşürdüğünün altını çizdi.

İngiliz basını, Galatasaray’ın Tottenham galibiyetini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

The Guardian: Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı. Bir kriket maçının skoru gibi bitebilirdi bu maç. Victor Osimhen çifte hat-trick için yeterli sayıda pozisyonu harcadı. Tottenham'ın yamalı bohça gibi bir yapısı vardı.

BBC: Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen karşılaşmayı pek yansıtmıyordu. Tottenham'ın geriden oyun kurma çabaları ve karmakarışık savunması, düşmanca atmosferiyle ünlü bir yerde zor bir akşam geçirmelerini sağladı.

THE SUN: Osimhen'in ilk yarıda Ange Postecoglou'nun sakatlıklarla boğuşan Tottenham'ını paramparça ettiğini görmek, İstanbul'a yaptığı ilginç kiralık transferle ilgili 'Onun bu ligde ne işi var?' düşüncesini pekiştirdi. Tottenham, Avrupa'daki en zor sınavını geçemedi.

Mirror: Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı.

Daily Mail: Victor Osimhen, attığı 2 golle Tottenham'ı İstanbul'da hezimete uğrattı.

“GALATASARAY KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ”

Telegraph: Tottenham savunması, Galatasaray tarafından küçük düşürüldü. Bu bir palyaço gösterisinin tüm kaosuna sahip bir maçtı ve ne yazık ki Tottenham Hotspur için şaklabanlıkların çoğunu onlar yaptı.

Daily Express: Ange Postecoglou'nun 'bozuk' savunması, Dejan Kulusevski'nin son anlarda Tottenham için neredeyse bir puanı kurtaracak olan acı verici ıskasıyla gölgelenen üzücü bir karşılaşmada Galatasaray'a sonsuz fırsatlar verdi.

Sky Sports: Victor Osimhen iki gol atarak 10 puanlı Tottenham'a ilk Avrupa Ligi yenilgisini tattırdı ve cömert Galatasaray'a 3-2'lik bir zafer kazandırdı. Spurs kalesinde 28 şut görürken sadece 5 şut çekebildi ancak Will Lankshear'ın ikinci yarıda oyundan atılmasına rağmen İstanbul'dan saygın bir skorla kaçmayı başardı.