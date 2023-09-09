İngilizler Hilafetin kaldırılmamasını neden istiyorlardı. Murat Bardakçı açıkladı

Editör: Serhat Ağa

TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında gazeteci Murat Bardakçı işgal yıllarını anlattı. Tarihçi Murat Bardakçı, İstanbul’un altında kaldığı 5 senenin gerekli şekilde ele alınmadığını dile getiriyor.

Bardakçı, “İstanbul’un işgal yıllarını (1918-1923) niye kimse yazamıyor? Çünkü utanıyorlar.” dedi.

İngilizlerin Atatürk’ün tehditlerinden korktukları için bölgeyi terk ettiğini söyleyen Bardakçı’nın sözleri gündeme yerleşti.

Gazeteci Bardakçı, “İstanbul işgalinde Müslüman, Hint ve Senegal askerlerinin girmedikleri ev yapmadıkları rezalet kalmadı.Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul’u gerçekti!” dedi.

Devamında ise Bardakçı, “Lozan’da Hilafet İstanbul’da kalmalı diyen İngilizler idi. Hilafet İstanbul’dan kalkarsa, Hindistan ayaklanır diye panik yapan Hindistan Genel Valisi Londra’yı telgraf yağmuruna tutmuştur. İngilizler Lozan’da Hilafet’in mutlaka İstanbul’da kalmasını istiyordu. Nitekim Atatürk Hilafeti kaldırdı, Hintlilerde ayaklandı, Hindistan’daki İngiliz işgali de bitti” ifadelerini kullandı.

“ARAPLARA GÜVENİLMEZ”

Dönemin neden yazılmadığını şu sözlerle anlatıyor:

“İstanbul'un işgal yıllarını (1918-1923) niye kimse yazamıyor? Çünkü utanıyorlar. İstanbul işgalinde Müslüman Hint ve Senegal askerlerinin girmedikleri ev yapmadıkları rezalet kalmadı! ... Mithat Cemal Kuntay'ın "Üç İstanbul'u gerçekti!" ... Lozan'da Hilafet İstanbul'da kalmalı diyen İngilizler idi.

Hilafet İstanbul'dan kalkarsa, Hindistan ayaklanır diye panik yapan Hindistan Genel Valisi Londra'yı telgraf yağmuruna tutmuştur. İngilizler Lozan'da Hilafet'in mutlaka İstanbul'da kalmasını istiyordu. Nitekim Atatürk Hilafeti kaldırdı, Hintlilerde ayaklandı, Hindistan'daki İngiliz işgali de bitti.

Zaten Osmanlı Hilafetini de kimse ciddiye almıyordu. Osmanlı cihat ilan etti kimse sallamadı, Şerif Hüseyin Cihat ilan etti herkes Şerif Hüseyin'e koştu ve Osmanlı bitti. Oysa 2. Abdülhamid Araplar için dünyanın yatırımını yapmıştı. Demek ki din kardeşliği ümmetçilik hikâye, Araplara güvenilmez.”