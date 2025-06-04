İngilizler müjdeyi verdi: İlkay'ın takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor

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İngilizler müjdeyi verdi: İlkay'ın takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, City'nin yıldızına talip oldu.

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı kırmızılılarda transfer listesinin ilk sırasında Manchester City'den ayrılması beklenen Portekizli süper star Bernardo Silva'nın olduğu belirtildi.

City ile 2026 yılında sözleşmesi bitecek olan orta sahanın da transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Sarı kırmızılıların 30 yaşındaki yıldız için City'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

City formasıyla bu sezon 49 maça çıkan Silva, 5 gol attı, 4 asist yaptı.

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