İngilizler Osimhen’i ağızı açık izlemeye devam ediyor: Transfer etmemek için deli olmak lazım

Geçen sezon Napoli’de kadro dışı kalan Victor Osimhen, transfer döneminin bitmesine sayılı dakikalar kala sürpriz bir kararla Galatasaray’a kiralık olarak gitti. İngiliz ve Arap kulüplerinden gelen tekliflere rağmen hem bonservis hem de maaş konusunda anlaşma sağlanamaması Osimhen’in Galatasaray’a gidişine zemin hazırladı.

Öte yandan Napoli kulübü, Osimhen’in serbest kalma bedelini 130 milyon eurodan 75 milyon euroya indirerek olası bir transferin daha rahat gerçekleşmesinin önünü açtı. Galatasaray, Osimhen için bir kiralama bedeli ödemezken golcü oyuncunun devre arasında başka bir takıma transfer olması durumunda 6 milyon euro tazminat alacak.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Galatasaray’a sürpriz bir şekilde gelen Osimhen kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. İlk maçlarda beklentilerin altında kalan Nijeryalı golcü, fizik durumunun düzelmesi ile birlikte üst üste attığı gollerle Galatasaray’ın ligde ve Avrupa’daki yükselişinde büyük katkı sağladı. Golcü oyuncu oynadığı 9 maçta 8 gol atarak 4 asist yaptı.

İNGİLİZLER HAYRAN KALDI

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’ı 3-2 mağlup ettiği maçta harika bir oyun ortaya koyan Osimhen’e İngilizler hayran kaldı. İngilizler, sezon başında büyük ilgisi olmasına rağmen transferi gerçekleştiremeyen Chelsea, Arsenal ve Manchester United gibi takımlarına “Böyle bir oyuncu nasıl alınmaz” diyerek tepki gösterdi. Manchester United formasıyla efsane olan eski Fransız futbolcu Evra, Arsenal’e Osimhen üzerinden yüklenerek transfer politikasına tepki gösterdi.

“OSİMHEN’İ ALMAMAK İÇİN DELİ OLMAK LAZIM"

Premier Lig’de adı Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Liverpool gibi forvet sıkıntısı çeken takımlarla geçen Osimhen için çarpıcı bir yorum daha geldi. İngiliz yazar Matt Barlow, Daily Mail gazetesinde yazdığı yazıda Osimhen’in transfer edilmemesinin ‘çılgınlık’ olacağının altını çizdi. Barlow, “Hikaye başka bir aşamaya ulaşacak ve onu Tottenham'a karşı en iyi performansıyla gördükten sonra, dahil olmak için mali güce sahip olan Premier Lig kulüplerinin buna dahil olmaması çılgınlık olurdu” ifadelerini kullandı.

SEZON SONUNA KADAR TAKIMDA KALACAK

Galatasaray, Icardi’nin sezonu kapatması sonrası Osimhen’i sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor. Nijeryalı golcü de devre arasında takımdan ayrılmayacağının altını çizdi. Öte yandan gelen son haberler Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisini almak için çılgın bir planı uygulamak için harekete geçeceğini ortaya koydu.