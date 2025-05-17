İngilizler Sara’nın peşinde: City derken şimdi de…

Kaynak: Haber Merkezi
İngilizler Sara’nın peşinde: City derken şimdi de…

Adı Manchester City ile anılan Gabriel Sara’ya Premier Lig’e geri dönen Leeds United da talip oldu.

Galatasaray’ın sezon başında 18 milyon euroya Championship ekibi Norwich City’den transfer ettiği Gabriel Sara, Türkiye’de gösterdiği performansla İngiliz devlerini peşine taktı.

İngiliz basınında adı Manchester City ile anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu için şimdide Premier Lig’e geri dönen Leeds United devreye girdi.

Oyuncuyu Norwich’ten tanıyan Leeds United’ın Alman Teknik Direktörü Daniel Farke, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelişiminden memnun olduğu ve transferini istediği öğrenildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 44 maça çıkan Gabriel Sara 2 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.

Son Haberler
Elif Buse Doğan saplantılı hayranıyla mahkemelik oldu
Elif Buse Doğan saplantılı hayranıyla mahkemelik oldu
Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması!
Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması!
Bursaspor'un zaferi: Lige devam
Bursaspor'un zaferi: Lige devam
Mustafa Sarıgül Erdoğan’ın hevesini kursağında bıraktı! Acı gerçeği açıkladı
Mustafa Sarıgül Erdoğan’ın hevesini kursağında bıraktı! Acı gerçeği açıkladı
Fenerbahçe, Galatasaray'ı farklı yendi
Fenerbahçe, Galatasaray'ı farklı yendi