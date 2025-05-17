İngilizler Sara’nın peşinde: City derken şimdi de…

Galatasaray’ın sezon başında 18 milyon euroya Championship ekibi Norwich City’den transfer ettiği Gabriel Sara, Türkiye’de gösterdiği performansla İngiliz devlerini peşine taktı.
İngiliz basınında adı Manchester City ile anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu için şimdide Premier Lig’e geri dönen Leeds United devreye girdi.
Oyuncuyu Norwich’ten tanıyan Leeds United’ın Alman Teknik Direktörü Daniel Farke, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelişiminden memnun olduğu ve transferini istediği öğrenildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 44 maça çıkan Gabriel Sara 2 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.