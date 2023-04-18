İngilizler yıldız oyuncuyu Fenerbahçe için yazdı

Nottingham Forest'ın geçtiğimiz yaz Manchester United'dan kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Jesse Lingard'ın transferi için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre; Lingard'a sarı lacivertli kulübün yanı sıra Premier Lig temsilcisi Leicester City ve bazı Orta Doğu kulüpleri de talip.

İddialar İngiliz orta saha oyuncusu için önümüzdeki yazın transfer açısından hareketli geçeceği şeklinde.

Haberde 20 takımlı İngiltere Premier Lig'de 25 puanla 19. sırada bulunan Leicester'ın küme düşmesi halinde Jesse Lingard takıma katılma ihtimalinin düşük olacağı vurgulanırken, İngiliz takımının bu durumda Lens'in forveti Lois Openda'ya odaklanacağı vurgulandı.

2 GOL, 2 ASİSTLE OYNUYOR

Bu sezon Nottingham Forest ile 20 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 2 gol atarken 2 kez de asist yaptı. Manchester United altyapısından yetişen Lingard; Leicester, Birmingham, Brighton, Derby ve West Ham'da kiralık olarak forma giydi.