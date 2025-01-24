İngilizler yine Altay Bayındır’a hayran kaldı! Maça damga vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
İngilizler yine Altay Bayındır’a hayran kaldı! Maça damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United Rangers’ı 2-1 mağlup etti. İngiliz taraftalar, Altay Bayındır’ın güzel oyununa yine hayran kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, sahasında Rangers'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İngiliz ekibinin kalecisi Altay Bayındır'ın performansı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

İngiliz basını ve Manchester United taraftarları, kazanılan 3 puanda Altay Bayındır'ın büyük payı olduğunu belirtti.

Rangers maçında Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in gizli kahramanı olarak gösterilen Altay Bayındır, toplam 6 kurtarış gerçekleştirdi.

Milli kaleci bu kurtarışlardan birini de Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'a karşı yaptı. Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda kalesinde gole izin vermeyen Altay Bayındır'ın o anları Türk futbolseverler tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Altay Bayındır'ın önce Arsenal ardından ise Rangers performanslarıyla Onana üzerinde büyük baskı yarattığı ve ilk 11'de kalıcı hale gelmesinin sürpriz olmayacağı aktarıldı.

Son Haberler
21 menajerlik şirketi için harekete geçildi! Ünlü oyuncuların sözleşmeleri tek tek incelenecek
21 menajerlik şirketi için harekete geçildi! Ünlü oyuncuların sözleşmeleri tek tek incelenecek
Konya'da zincirleme kaza! Can pazarı yaşandı
Konya'da zincirleme kaza! Can pazarı yaşandı
Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş sonrası yeni görevi belli oldu
Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş sonrası yeni görevi belli oldu
AKP’li eski vekil ve gazeteci Bakan’ı topa tuttu… Bu yazı Ankara’da çok konuşulacak
AKP’li eski vekil ve gazeteci Bakan’ı topa tuttu… Bu yazı Ankara’da çok konuşulacak
NBA All Star’da ilk 5’ler belli oldu: Alperen kadroya girebildi mi?
NBA All Star’da ilk 5’ler belli oldu: Alperen kadroya girebildi mi?