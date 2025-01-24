İngilizler yine Altay Bayındır’a hayran kaldı! Maça damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, sahasında Rangers'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İngiliz ekibinin kalecisi Altay Bayındır'ın performansı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

İngiliz basını ve Manchester United taraftarları, kazanılan 3 puanda Altay Bayındır'ın büyük payı olduğunu belirtti.

Rangers maçında Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in gizli kahramanı olarak gösterilen Altay Bayındır, toplam 6 kurtarış gerçekleştirdi.

???????? Altay Bayındır, bu pozisyonda Rıdvan Yılmaz'a geçit vermedi. ⛔ pic.twitter.com/jNOzwkrKx0 — TRT Spor (@trtspor) January 23, 2025

Milli kaleci bu kurtarışlardan birini de Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'a karşı yaptı. Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda kalesinde gole izin vermeyen Altay Bayındır'ın o anları Türk futbolseverler tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Altay Bayındır'ın önce Arsenal ardından ise Rangers performanslarıyla Onana üzerinde büyük baskı yarattığı ve ilk 11'de kalıcı hale gelmesinin sürpriz olmayacağı aktarıldı.