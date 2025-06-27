İngilizlerden çok konuşulacak Erdoğan yorumu: Yarın seçim olursa…

İngiltere’nin en önemli gazetelerinden Financial Times’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir analiz yayınlandı. Analizde Türkiye’deki ekonomik sorunların Erdoğan’ın iktidarını tehlikeye attığına vurgu yapıldı.

Gazetenin İstanbul muhabiri John Paul Rathbone imzalı haberde, "Türkiye'nin zorlanan ekonomisi Erdoğan'a nasıl zarar veriyor" başlığı kullanılırken, "Yaşam maliyetlerinin artması ve sosyal huzursuzluk Erdoğan'ın görevde kalma ve jeopolitik hedeflerini riske atıyor" ifadesine yer verildi.

Gazeteye konuşan bazı vatandaşlar ise ekonomik kriz dolayısıyla zorlandıklarını söylerken, sadece esnafın değil büyük işletmelerin de zararda olduğuna dikkat çekilirken, ülke genelinde işsizlik oranlarının arttığını ve iflasların da arttığını vurguladı.

“YARIN SEÇİM OLURSA…”

Söz konusu yazıda 2028 yılında yapılması beklenen seçimlerle ilgili dikkat çeken bir yorum da yer aldı. Yazıda “Çoğu ankete göre, şu anda 2028'de yapılması planlanan seçim yarın yapılsa Erdoğan İmamoğlu'na karşı açık farkla kaybedecek. Zorlaşan ekonomik koşullar, Erdoğan'ın reform programından vazgeçebileceği ve hatta Şimşek ile Merkez Bankası'nın yeni başkanı, eski New York Merkez Bankası ekonomisti Fatih Karahan'ı görevden alabileceği söylentilerine yol açtı. Ekonomistler, böyle bir durumda Türk piyasalarının çökeceğini söylüyor" ifadeleri yer aldı.