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  • İngilizlerden İstanbul Boğaz'ına kaçak inşaat. Baktılar her türlü kanunsuzluk kitabına uyduruluyor

İngilizlerden İstanbul Boğaz'ına kaçak inşaat. Baktılar her türlü kanunsuzluk kitabına uyduruluyor

İngilizlerin satın aldığı Beşiktaş'taki yol yalısında gerçekleştirilen yasa dışı inşaat şikayetlerin ardından önce durdurulmasına rağmen inşaatın yine devam ettiği iddia edildi…

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:00
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:24
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İngilizlerden İstanbul Boğaz'ına kaçak inşaat. Baktılar ki her türlü kanunsuzluk kitabına uyduruluyor

İngilizlerden İstanbul Boğaz'ına kaçak inşaat. Baktılar her türlü kanunsuzluk kitabına uyduruluyor
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Beşiktaş’ın Bebek Mahallesi’nde İngilizlerin satın aldığı yol yalısında gerçekleştirilen yasa dışı inşaat şikayetlerin ardından durdurulmuştu.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre vatandaşların Koruma Kurulu’na yaptığı şikayet, herhangi bir izin alınmadan Boğaz’a nazır bir yalıda süren kaçak inşaatı ortaya çıkardı.

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü gelen ihbarlar üzerine 140 ada 48 ve 49 parsellerde yer alan bir taşınmazı inceledi.

İzinsiz olarak tadilat işlemenin gerçekleştirildiği yol yalısının bahçesinde fazladan 250 metrekarelik bir alan inşa edildiği tespit edildi.

Ayrıca, bahçeye kaçak olarak havuz, makine dairesi yapılırken, komşu parselle çekme mesafeleri ihlal edilerek kaçak bir mutfak yapıldığı, bina dışına kaçak asansör inşa edildiği, garajın büyütüldüğü tespit edildi.

Koruma Kurulu’nun bu tespitinin ardından İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 24 Ağustos 2022 tarihinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne bir yazı yazarak kaçak inşaatın durdurulmasını istedi.

Boğaziçi İmar Müdürlüğü de verdiği yanıtta 8 Ağustos 2022 tarihinde Cevdetpaşa Caddesi 129 numarada yer alan binadaki inşaat faaliyetlerini durdurarak yapı tatil tutanağı hazırladığını ve yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü, yapıda ve bahçesinde gerçekleştirilen yasa dışı imalatlarla ilgili de bilgi verdi.

DURDURULAN İNŞAAT DEVAM EDİYOR

Ancak, görüntülere göre kapısına mühür vurulan yalıda inşaat çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir izin olmadan ve yapı tatil tutanağının asılı olduğu mülkteki inşaat faaliyetlerin herkesin gözü önünde rahat bir şekilde sürmesi şaşkınlık yarattı.

ŞUBAT AYINDA EL DEĞİŞTİRDİ

Mühürlenen gayrimenkulün mülkiyeti, Bebek Avenue Turizm Yatırım Anonim Şirketi’ne ait görünüyor.

21 Şubat 2022 tarihinde İstanbul’da kurulan şirketin sahibi ise İngiltere merkezli Realty Investment & Management adlı şirket görünüyor.

843 metrekare büyüklüğündeki gayrimenkul Bebek Avenue kurulduktan 4 gün sonra yani 25 Şubat tarihinde satın alınıyor.

 

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Elini verirsen kolunu kaptirirsin ,Rabbim korusun yurdumuzu
27.08.2022 01:44
Sizler Türkiye'de yatırım yapın kanunlar ve sayın cumhurbaşkanım size tüm desteği sağlar kanun yoksa da kanuna uydurur diyen kimdi İngiltere'de iş adamları konferansında sn nebati ,yüz astar olayı bu da  
 
Kemal A.
26.08.2022 23:52
Bu kadar önyargılı olmayalım, yetkililer talimat gelmeden iş yapamıyor. Maalesef durum bu  
 
Orman Kanunu
26.08.2022 21:56
Devletin bakanı "Siz yıkın, mahkeme kararı arkadan gelir" derse, bu durum kaçınılmaz olur.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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