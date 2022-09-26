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  • İngilizlerin A Haber'i yalan yazdı, Türkiye'nin A Haber'i üstüne atladı. Sonra da 'İtibarımız hedef alınıyor' dediler

İngilizlerin A Haber'i yalan yazdı, Türkiye'nin A Haber'i üstüne atladı. Sonra da 'İtibarımız hedef alınıyor' dediler

İngiliz The Guardian gazetesi, İngiltere’de okullarda çocukların açlıktan silgi yediğine dair bir haber yaptı, yandaş A Haber bu fırsatı kaçırmadı. Üstüne kendisiyle dalga geçenlere tepki gösterdi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 13:31
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İngilizlerin A Haber'i yalan yazdı, Türkiye'nin A Haber'i üstüne atladı. Sonra da 'İtibarımız hedef alınıyor' dediler

İngilizlerin A Haber'i yalan yazdı, Türkiye'nin A Haber'i üstüne atladı. Sonra da 'İtibarımız hedef alınıyor' dediler
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Sık sık Avrupa’da insanların açlıktan kırıldığına dair haberler yapan A Haber, bu alandaki "başarısını" bir kez daha gösterdi.

İngiltere’de tartışmalı haberlerin altında imzası bulunan The Guardian gazetesi, ülkede çocukların açlıktan okulda silgi yediği iddiasında bulundu. Haberin ardından İngilizler Guardian’a tepki gösterirken tartışma Türkiye’ye de sıçradı.



A HABER EDİTÖRLERİ NEREDE YAŞIYOR?
Türkiye’deki ekonomik dar boğazı görmezden gelen iktidara göbekten bağlı Turkuvaz Medya’nın A Haber’i, The Guardian’ın bu iddiasını haberleştirme "fırsatını" kaçırmadı. Dünyanın en müreffeh ülkeleri arasında yer alan İngiltere’deki çocukların açlıktan silgi yediğine inanan A Haber editörleri, sosyal medyada dalga konusu olunca bir de tepki gösterdi!


BİR DE TEPKİ GÖSTERDİLER!
“A Haber'e yalan iftira itibar suikasti nasıl yapılıyor işte kanıtı! İngiliz The Guardian'ın 'Çocuklar silgi yiyor' haberi üzerinden A Haber'e alçak provokasyon!” başlıklı başka bir haber giren A Haber, kendisiyle dalga geçen sosyal medya kullanıcılarına "FETÖ'cü" ve "Troll" dedi.

Haberde, "Yapılan bu algı operasyonuna ahaber.com.tr takipçileri tepki gösterirken sosyal medyadan A Haber'e çok sayıda destek paylaşımında bulundu." ifadelerine yer verildi.


A HABER TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK KRİZİ NE ZAMAN GÖRECEK?
A Haber’in; dünyanın en yüksek enflasyon verilerine ulaştığı, annelerin, çocuklarının karnını doyuramadığı için intihar ettiği, babaların çaresizlikten canına kıydığı, ev sahiplerin kiracılarının evini baltayla kırdığı, her geçen gün hayat pahalılığının yakıcı bir şekilde hissedildiği Türkiye'deki ekonomik vaziyet ile ilgili haber yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

yenicaggazetesi.com.tr

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Abbas
26.09.2022 13:56
Salakça bir şeydi İngiliz çocuklar açlıktan silgi yiyor, bence siz posa yiyorsunuz  
 
Alperen MERT
26.09.2022 13:54
Kimsede silgi kauçuk ve lastikten yapılıyor. Yenilebilir bir madde değil diyemiyor. Hasılı İngiltere gibi dünyayı dizayn eden bir millet kendisini ayağa düşürür mü.  
 
fatih
26.09.2022 13:49
a haber basın ve gazeteciliğin yüz karasıdır nokta  
 
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