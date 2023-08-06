İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve geldiği kısa sürede şampiyonlukta önemli rol oynayan Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo yine bir transfer haberiyle gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Newcastle United'ın Zaniolo dosyasını yeniden açtığı öne sürüldü.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İngiliz ekibinin, ligin başlamasına bir hafta kala kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiği ve adı daha önce de geçen Zaniolo'ya yeniden yöneldiği belirtildi.

Newcastle United'ın, 24 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladığı vurgulandı.

Nicolo Zaniolo'ya ayrıca Juventus ve Milan'ın yanı sıra İngiltere'den ismi açıklanmayan bir takımın da ilgisinin olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.