İngilizlerin dev bankası'dan Türkiye'ye uyarı: Kalıcı olabilir

Türkiye'de 2024 yılı için enflasyon tahmini yıllık yüzde 41,5...İşte bu tahmin tutacak mı tutmayacak mı tartışılırken, Ünlü İngiliz dev yatırım bankası HSBC'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

HSBC Global, son analizinde "Rahatlamak için çok yüksek. Türkiye kalıcı enflasyon riskiyle karşı karşıya" denildi.

FAİZ İNDİRİMİ

Analizde, Türkiye’de enflasyonun kalıcı hale gelme riski taşıdığı kaydedildi. Faiz indiriminin gelecek yıl başlayabileceği belirtilen analizin başlığı “Yeniden dengelenme hikayesinde sırada ne var?” oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi duruşunda ihtiyatlı davranmaya devam edilmesi savunulan analizde, “Gevşemenin ancak gelecek yıl rahat bir şekilde başlayabileceğine inanmaya devam ediyoruz” öngörüsünde bulunuldu.

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"GEVŞEME 2025’E KALMALI" TESPİTİ YAPILDI

HSBC analizinde ödemeler dengesinin dinamiklerinin önemli ölçüde iyileştiğini kaydetti. Enflasyonun ılımlı seyretmekle birlikte rahatlamanın erken olduğu vurgulayan HSBC,“İkinci çeyrekteki bir miktar yavaşlamanın ardından, enflasyon dinamiklerinde üçüncü çeyrekte sınırlı bir iyileşme görülmüştür" vurgusu yaptı.

Analizde, "Eylül ayında enflasyon beklentilerinde daha da az iyileşme görüldü. Bu nedenle, gevşemenin ancak gelecek yıl rahat bir şekilde başlayabileceğine inanmaya devam ediyoruz.” denildi.