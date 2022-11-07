Flaş gelişme... Liverpool sahibinden satılığa çıktı

Liverpool, Fenway Sports Group tarafından satışa çıkarıldı.
Satışa Goldman Sachs ve Morgan Stanley bankaları aracılık edecek.
Son el değiştiren Premier Lig kulübü 4.87 milyar euro ile Chelsea'ydi.
Ayrıntılar geliyor...
Liverpool, Fenway Sports Group tarafından satışa çıkarıldı.
Satışa Goldman Sachs ve Morgan Stanley bankaları aracılık edecek.
Son el değiştiren Premier Lig kulübü 4.87 milyar euro ile Chelsea'ydi.
Ayrıntılar geliyor...
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