İngilizlerin en yetenekli oyuncular listesinde 2 Türk var. Biri Beşiktaş’tan diğeri Galatasaray’dan

Türkiye’de yetişen genç oyunculara Avrupa’nın yakın takibi devam ediyor. İngiliz The Guardian gazetesi 200-2008 doğumlu en yetenekli oyuncuları listeledi. Listede Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal’ın yanı sıra İspanya, İngiltere, Portekiz, Romanya, Polonya ve Brezilya gibi ülkelerden yıldız potansiyeli olan yetenekli gençler sıralandı.

Listede Beşiktaş’tan ve Galatasaray’dan 2 oyuncu yer aldı. Guardian gazetesi Galatasaray’ın 17 yaşındaki orta sahası Ege Araç ile Beşiktaş’ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu’nu listeye aldı.

Guardian, Galatasaray’ın genç yeteneği Ege Araç’ın sert bir savunmacı olduğunu belirterek, topla oynarken deneyimli bir oyuncu gibi göründüğünün altını çizdi. İngiliz gazetesi, “17 yaşındaki oyuncunun idolü Rodri, ancak oyun tarzı daha çok Lucas Torreira'yı andırıyor. Etkileyici bir tekniğe ve iyi bir pas aralığına sahip, sert mücadele eden, çalışkan bir oyuncu” ifadelerini kullanarak fiziksel gelişimi ve İngilizce öğrenmek için özel hocalarla çalıştığına dikkat çekti.

“AVRUPA’DA İLGİ GÖRÜYOR”

İngiliz Guardian gazetesinin genç yeteneler listesindeki bir başka Türk oyuncu da Beşiktaş’ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. İngiliz gazetesi 17 yaşındaki golcünün Süper Kupa finalinde Galatasaray’a attığı gole dikkat çekti. Guardian, Beşiktaş’ın sezon başından beri Mustafa’ya sürekli şans verdiğine vurgu yaparak, “ Uzun boylu, güçlü bir forvet, harika bir sağ ayağı ve oyunu okuma yeteneği var. Avrupa'nın dört bir yanından ilgi gören Hekimoğlu yakından takip edilmesi gereken bir oyuncu” dedi.