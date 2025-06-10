İngilizlerin haftalık kazancı geriledi

İngiltere'de ortalama haftalık kazançlar 2025 Nisan ayında sona eren üç aylık dönemde yıllık yüzde 5,3 arttı. Bu oran, son yedi ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre, önceki dönemde yüzde 5,6 olan artış oranı ekonomistlerin yüzde 5,5'lik beklentisinin de altında kaldı.

Özel sektördeki ücret artışı yüzde 5,3'e gerileyerek Ağustos 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, kamu sektöründe ise yüzde 5,4’ten yüzde 5,5’e hafif bir yükseliş gözlendi. Enflasyon etkisinden arındırılmış kazanç artışı ise yüzde 1,5’e düştü. Bu oran, Temmuz 2024’ten beri en düşük düzeyde gerçekleşti.

İngiltere'de ortalama haftalık brüt gelir 720 sterline ulaştı. Bu da yaklaşık 915 dolara denk geliyor. Ücret artışlarının yavaşlaması, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz politikalarında değişiklik yapma ihtimalini gündeme getiriyor. İş gücü piyasasında görülen bu soğuma, ülkede enflasyonla mücadelede etkili bir sinyal olarak değerlendiriliyor.