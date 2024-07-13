İngilizlerin Nusret'i neden sevmediğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngilizlerin Nusret'i neden sevmediğini açıkladı

İngiliz vatandaşlarının dünya çapında 17 şehirde faaliyet gösteren Nusr-Et restoranlarının işletmecisi Nusret Gökçe'yi neden sevmediğini açıkladı.

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