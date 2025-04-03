İngiltere, 2035 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda futbol federasyonları, 2035 Dünya Kupası'na ortak ev sahipliği yapma niyetlerini Mart ayında FIFA'ya bildirdi. FIFA'nın rotasyon kuralları gereği, bu turnuvanın Avrupa veya Afrika'da düzenlenmesi öngörülüyordu. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán, Portekiz ve Fas ile ortak bir adaylık üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Ancak, başvuru süresi 5 Nisan 2025'te sona erdi ve Infantino, Birleşik Krallık'ın 2035 için tek geçerli aday olduğunu duyurdu.

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FIFA BAŞKANI INFANTİNO'NUN AÇIKLAMALARI

UEFA'nın Belgrad'daki kongresinde konuşan Infantino, "Bugün itibarıyla 2031 için bir ve 2035 için bir geçerli başvuru aldığımızı teyit edebilirim. 2031 başvurusu Amerika Birleşik Devletleri ve muhtemelen diğer Concacaf üyelerinden oluşuyor; 2035 başvurusu ise Avrupa'dan, ev sahibi ülkelerden geldi." dedi.

EV SAHİPLERİNDEN GELEN TEPKİLER

İngiltere Futbol Federasyonu CEO'su Mark Bullingham, "FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2035 için tek aday olmaktan onur duyuyoruz. Şimdi, yıl sonuna kadar en iyi teklifi hazırlamak için sıkı bir çalışma başlıyor." şeklinde konuştu. İskoçya Futbol Federasyonu CEO'su Ian Maxwell ise, "Teklifimizi tamamlamak ve dünya çapındaki futbolseverleri heyecanlandıracak bir turnuvanın temellerini atmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN 2031 PLANLARI VE TURNUVA GENİŞLEMESİ

Infantino ayrıca, 2031 Kadınlar Dünya Kupası'nın 48 takımla düzenleneceğini ve ABD'nin bu turnuvaya ev sahipliği yapacağını belirtti. Bu genişleme, kadın futboluna olan ilginin artışını yansıtıyor.

1966'DAN SONRA İLK DÜNYA KUPASI

Eğer Birleşik Krallık'ın adaylığı onaylanırsa, bu, 1966'da İngiltere'de düzenlenen erkekler turnuvasından sonra ev sahipliği yapılan ilk Dünya Kupası olacak. Bu, İngiltere'nin 1966'daki erkekler Dünya Kupası'ndan bu yana düzenleyeceği ilk FIFA Dünya Kupası olacak.

KADIN FUTBOLUNA KATKI VE GELECEK ADIMLAR

Bu gelişme, kadın futbolunun Birleşik Krallık'ta ve dünya genelinde daha da popülerleşmesine katkı sağlayacak. Resmi adaylıkların bu kış sunulması ve ev sahibi ülkenin 2026'daki FIFA kongresinde onaylanması bekleniyor.