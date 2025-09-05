İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti: İşte nedeni

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Reyner görevinden istifa etti. Reyner, satın aldığı evin vergisini eksik ödediği gerekçesiyle basının büyük tepkisini çekmişti.

İngiltere'de Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı bir ev için vergi miktarını yanlış hesaplayarak eksik ödediği gerekçesiyle başlayan tartışmaların ardından istifa ettiğini duyurdu.

Aynı zamanda iktidardaki İşçi Partisi'nin de Genel Başkan Yardımcılığını yürüten Rayner, bu görevinden de istifa etti.

İSTİFA MEKTUBU PAYLAŞILDI

Rayner istifası kapsamında paylaştığı mektupta, hükümet içindeki konumu ve “karmaşık” kişisel durumu nedeniyle “ek uzman vergi danışmanlığı almama” kararından “derin pişmanlık duyduğunu” söyledi.

Rayner, mektupta “Bu hatanın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Bu fırsatı değerlendirerek, doğru miktarı ödemekten başka bir niyetim olmadığını tekrarlamak isterim” diyor.

Eski Başbakan Yardımcısı istifa sebebi olarak ise rapordaki bulgular ve bunun ailesine olan etkisini göz önünde bulundurarak bulundurduğunu söyledi.

STARMER'IN VEDA MEKTUBU DA ORTAYA ÇIKTI

Downing Street, Başbakan Keir Starmer'ın eski yardımcısı Angela Rayner'a yazdığı el yazısı mektubu paylaştı.

Starmer, mektubun başında Rayner'a hükümetten istifa etme kararını kendisine bildirdiği için teşekkür ediyor ve “Başbakan yardımcısı, devlet bakanı ve İşçi Partisi genel başkan Yardımcısı olarak görev yaptığınız sürenin bu şekilde sona ermesinden dolayı çok üzgünüm” diyor.

Başbakan, Rayner'ın bakanlık standartları konusunda bağımsız danışmana başvurmasının ve “onun sonucuna göre hareket etmesinin doğru” olduğunu söylüyor.

