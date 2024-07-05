İngiltere Başbakanı Rishi Sunak istifa etti

İngiltere'de dün yapılan genel seçimlerin ardından, Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak, liderlikten istifa etme kararı aldığını açıkladı. Bu seçimler, İşçi Partisi'nin 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını sona erdirmesiyle dikkat çekti.

İŞÇİ PARTİSİ'NDEN BÜYÜK ZAFER

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, İşçi Partisi oyların yüzde 33,8'ini alarak 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokmayı başardı. 2019 seçimlerinde 202 sandalye kazanan parti, bu seçimde büyük bir yükseliş gösterdi. Muhafazakar Parti ise yüzde 23,7 oy alarak milletvekili sayısını 365'ten 120'ye düşürdü.

DİĞER PARTİLERİN PERFORMANSI

Liberal Demokratlar: Yüzde 12,2 oy oranıyla 71 milletvekili kazandı.

İskoçya Ulusal Partisi (SNP): Milletvekili sayısı 48'den 9'a düştü.

Sinn Fein: 2019'daki gibi 7 milletvekili çıkardı.

Kuzey İrlanda Partileri: Birleşik Krallık yanlısı partiler 7, Alliance Partisi ise 1 milletvekili kazandı.

Reform UK Partisi: Aşırı sağcı parti 4 milletvekili çıkardı ve lideri Nigel Farage, 8. denemesinde meclise girdi.