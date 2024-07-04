İngiltere başbakanı sabah programında cinsel içerik üreticisinin arkasında sırasını bekledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ITV’nin “This Morning” programına katıldı.

Sunak’tan önce programda, OnylFans içerik üreticisi Becky Holt programda söz aldı.

Sunak’ın söz almak için arka planda sırasını beklediği anların ekrana yansıması sonrası ise, deneyimli bir Muhafazakar Parti yetkilisi, This Morning'in, Holt'tan hemen sonra başbakanı ağırlayarak onu kasten zor bir duruma soktuğunu öne sürdü.

Program arkasında Becky Holt ile Sunak’ın sohbet ettiği anlar da servis edildi. 44 yaşındaki Sunak, programda çıkarak en sevdiği yiyeceklerden bahsetti ve siyasi rakiplerine yüklendi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ITV’de katıldığı “This Morning” programında OnlyFans içerik üreticisi Becky Holt’tan sonra konuşmak için sırasını bekledi!

Türkiye’de böyle bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz?