19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere Başbakanı Sunak Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

İngiltere Başbakanı Sunak Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:28
Takip Et

İngiltere Başbakanı Sunak, Zelenskiy ile görüştü

İngiltere Başbakanı Sunak Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
+
Aa
-

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de devlet başkanlığı ofisinde Rishi Sunak ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." açıklamasında bulundu.

Sunak da, Twitter'dan Kiev ziyaretine ilişkin İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "İngiltere özgürlük için savaşmanın ne demek olduğunu biliyor. Sonuna kadar yanınızdayız." ifadelerini kullandı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
3
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
4
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
5
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
6
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
7
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak
﻿İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak
﻿İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak
﻿Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
﻿Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
﻿Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
﻿Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu
﻿Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu
﻿Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu
﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.