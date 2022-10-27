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Avrupa'nın başbakanları dansçı çıktı. Rishi Sunak İbiza'da adeta kendinden geçti

Finlandiya'nın en genç Başbakanı Sanna Marin'in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anlar tazeliğini korurken bu defaki dans videosu İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Rishi Sunak'tan geldi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 01:17
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İngiltere Başbakanı Sunak'ın dans videosu gündem oldu

Avrupa'nın başbakanları dansçı çıktı. Rishi Sunak İbiza'da adeta kendinden geçti
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İngiltere'de Kral III. Charles'tan hükümeti kurma görevini almasının ardından resmi olarak Başbakan olan Rishi Sunak'ın sosyal medyada paylaşılan videosu gündem oldu. İspanya'nın turistik adası İbiza'da tatil yapan Sunak'ın, O Beach İbiza'da dans ettiği anlar Club sahibi Wayne Lineker tarafından sosyal medyada "Rishi Sunak, kazanabilmek için kalabalığın kendisine oy vermesini sağlamaya çalışıyor" ifadeleriyle paylaşıldı. 

8 Temmuz'da paylaşılan ve 263 binden fazla izlenen video, 19 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum da aldı. Videoda, müziğin ritmine kendisini kaptıran çiçeği burnunda Başbakan Sunak'ın doyasıya dans ederek eğlendiği görüldü.

HİNT KÖKENLİ İLK BAŞBAKAN

İngiltere’deki başbakanlık yarışından Penny Mordaunt’un çekilmesi üzerine 42 yaşındaki Sunak oylama yapılmadan İngiltere tarihinin hem en genç hem de Hint kökenli ilk başbakanı olmuştu. İngiltere’de ekonomik sorunlar nedeniyle baskı altında kalan Liz Truss, 20 Ekim’de başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Truss, 45 gün görevde kalarak ülke tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan olmuştu.

FİNLANDİYA BAŞBAKANI SANNA MARIN'İN VİDEOSU DA UZUN SÜRE KONUŞULDU

Finlandiya'nın en genç Başbakanı Sanna Marin'in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anlar sosyal medyada hızla yayılarak ilgi odağı olmuştu. Videoda şarkıyla birlikte doyasıya eğlendiği görülen Marin'e Fin şarkıcı Alma ve kız kardeşi Anna, rapçi Petri Nygard, TV sunucusu Tinni Wikstrom, fotoğrafçı Janita Autio, radyo sunucusu Karoliina Tuominen ve Sosyal Demokrat partisinden milletvekillerinin eşlik ettiği görülmüştü. (İHA)

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