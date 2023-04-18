İngiltere Başbakanı Sunak’ın gelir beyanına ilişkin soruşturma başlatıldı

İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak hakkında gelir beyanına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İngiltere Başbakanı Sunak’ın gelir beyanına ilişkin soruşturma başlatıldı

İngiliz parlamentosunun resmi sitesinden yapılan açıklamada, halkın yönetimle ilgili şikayetlerini denetlemekle görevli Parlamento Standartları Yetkilisi (Parliamentary Commissioner for Standards) Daniel Greenberg’in, Sunak’ın gelir beyanına dair soruşturma başlattığı bildirildi.

Açıklamada, parlamento üyelerinin tüm gelirlerini “net ve açık” bir şekilde bildirmesini öngören 6. Madde uyarınca 13 Nisan'da soruşturma açıldığı aktarılırken, başka detaylara yer verilmedi.

İngiliz basınında, daha önce Sunak’ın, eşi Akshata Murty’nin ortağı olduğu çocuk bakım şirketi Koru Kids’e ilişkin olarak gelir beyanında bulunmadığı yönünde iddialar yer almıştı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise konuya ilişkin daha önce Sunak’ın bakanlık döneminde gelir beyanında bulunulduğu, soruşturmanın yürütülmesinde yardımcı olunacağı ifade edildi.

Daha önce İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, çocuk bakıcılarının teşvik edilmesi amacıyla mesleğe yeni başlayanlara 600 sterlinlik teşvik ödemesi yapılması yönünde pilot programın başlatılacağını duyurmuştu.

İngiliz basınında, Sunak’ın eşinin hissedarı olduğu şirketin, bu devlet teşvikinden yararlanmasının sorun teşkil edebileceği, soruşturma kapsamında da konunun ele alınmasının beklendiği kaydedildi. (AA)

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