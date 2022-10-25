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İngiltere Başbakanı Sunak hakkında Rusya'dan ilk açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sunak'ın göreve gelmesinin ardından İngiltere ile ilişkilerde umut görmüyoruz" dedi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:48
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İngiltere Başbakanı Sunak'ın göreve gelmesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama

İngiltere Başbakanı Sunak hakkında Rusya'dan ilk açıklama
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İngiltere yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın resmen göreve başlamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov'dan yeni bir açıklama geldi.

Peskov, Rusya-İngiltere ilişkilerinin düzelmesi yönünde Sunak'ın hiçbir şekilde umut vadetmediğini söyleyerek, "Gelecekte böyle bir olasılık, neden ve herhangi bir olumlu gelişme olacağına dair hiçbir umut taşımıyoruz" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA AÇIKLAMASI

Açıklamalarının devamına Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un, Vatikan ve ABD yönetiminin de dahil olması gerektiğini söylemesini olumlu bulduklarını belirten Peskov, "Eğer tüm bu olasılıklar çözüme yönelikse olumlu olarak karşılanabilir" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca Türkiye ile gaz merkezi oluşturulması yönünde müzakerelerin sürdüğünü ve müzakereler ilerledikçe projenin ana hatlarının belirginleşeceğini de söyledi.

SUNAK, KRAL TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLDİ

İngiltere Kralı Charles III, yeni atanan Muhafazakar Parti lideri ve yeni başbakan Rishi Sunak'ı Londra'daki Buckingham Sarayı'nda kabul etti.

Ülkenin yeni Başbakanı Rishi Sunak, Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi ve resmen başbakanlık görevini devraldı.

Başbakan olarak ilk defa kameraların önüne geçen Sunak, 'Korkmuyorum biliyorum ki bu yüksek makamın gerekliliklerini karşılayabileceğimi düşünüyorum' dedi.

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