İngiltere Başbakanı Sunak'tan Rusya'ya çağrı: Bu barbarca savaşı durdurun

G20 zirvesine ev sahipliği Endonezya’nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un temsil ettiği toplantıda, “Savaş durmazsa, dünya yol almakta zorlanacak” dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise Rusya'ya “Ukrayna’dan çıkın ve bu barbarca savaşı durdurun” diye tepki gösterdi.

Sunak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirveye gelmemesini eleştirerek “Gelseydi, belki işleri yoluna koymaya başlayabilirdik” dedi.

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline en sert tepki veren ülkeler arasında yer alıyor. Zirvede ilk kez bir İngiltere Başbakanı, işgalin başlamasından bu yana üst düzey bir Rus yetkiliyle yüz yüze geldi.

Liderlere video bağlantısıyla hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise “Rusya’nın bu yıkıcı savaşı durdurulmalı. Bu mümkün. Böylece binlerce insanın hayatı kurtarılabilir” diye konuştu.

Zelenskiy konuşmasında barışın yeniden tesis edilmesi ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

“R﻿ADYOAKTİF BULUTLAR BELKİ AB TOPRAKLARINA BELKİ TÜRKİYE'YE GİDECEK”

Rusya’yı nükleer şantaj yapmakla suçlayan Zelenskiy şöyle devam etti:

Kimsenin dünyayı bir radyoaktif felaketle tehdit etme hakkı yok. Ancak Rusya, tüm dünyanın gözleri önünde Zaporijya nükleer santralini her an patlayabilecek bir bombaya dönüştürdü. Radyasyon bulutu nereye gidecek? Belki AB topraklarına belki de Türkiye’ye ye Orta Doğu’ya.

Ukrayna lideri konuşmasında Rusya’nın bu santraldeki askerlerini derhal çekerek sorumluluğu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve Ukrayna personeline devretmesi gerektiğini söyledi.

ZELENSKİY: 3. MİNSK OLMAYACAK

Zelenskiy konuşmasında Ukrayna’nın doğusundaki Donbas için ateşkes koşullarını düzenleyen ve başarısızlıkla sonuçlanan ilk iki Minsk anlaşmasına gönderme yaparak “Rusya’nın hemen bozacağı üçüncü bir Minsk olmayacak. Rusya’nın bekleyip yeniden yığınak yapmasına ve yeni bir terör ve istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

RIA Novosti ajansına göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Zelenskiy’in sözlerini “Kiev, barış görüşmeleriyle ilgilenmiyor” diye yorumladı.

Yarın sona erecek zirvenin sonunda yayımlanacak bildiride birçok ülkenin Ukrayna’nın işgalinin kınandığı bildiriye onay vermesi bekleniyor.