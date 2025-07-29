İngiltere Borsası üçüncü günde de yükselişte

Londra merkezli FTSE 100 endeksi, Salı günü yataydan hafif yukarıya seyreden bir performansla üçüncü işlem gününde de kazanımlarını sürdürdü. Yükselişte en büyük pay, şirketlerden gelen olumlu ikinci çeyrek sonuçlarına aitti. İlaç devi AstraZeneca, kanser ilaçlarındaki güçlü satışların etkisiyle ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir bilanço açıkladı. Şirketin hisseleri seans içinde %2’ye varan artış yaşadı.

Benzer şekilde Barclays de güne olumlu başladı. Banka, Birleşik Krallık’taki kurumsal hizmetleri ve ticaret performansında elde edilen sağlam sonuçların ardından 1 milyar sterlinlik hisse geri alımı programını duyurdu. Ancak daha sonra banka hisselerinde %0.6 oranında bir düşüş gözlendi. Bunun sebebi olarak analistler, toplam gelirdeki beklenti altı rakamları, ABD operasyonlarında zayıflama ve döviz kurlarındaki olumsuz etkiyi gösterdi.

GREGGS ISIYA RAĞMEN BÜYÜDÜ

İngiltere'nin ünlü fırın zinciri Greggs, sıcak hava nedeniyle müşteri trafiğinde düşüş yaşansa da ilk yarı gelirlerini %7 artırmayı başardı. Şirketin esnek menü yapısı ve yeni şube açılışları, gelir artışının ana unsurları arasında yer aldı. Greggs, zorlu iklim koşullarına rağmen istikrar sinyali vererek yatırımcılar nezdinde olumlu bir izlenim bıraktı.

YATIRIMCILAR MERKEZ BANKALARINI BEKLİYOR

Piyasada genel bir temkinli hava hâkim. Analistler, haftanın ilerleyen günlerinde başta İngiltere Merkez Bankası olmak üzere büyük merkez bankalarının alacağı faiz kararlarının FTSE 100’ün yönünü belirleyebileceğini vurguluyor. Para politikasına dair belirsizlik, yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor. Bu nedenle FTSE 100’ün kalıcı bir yükseliş trendine girip girmeyeceği, açıklanacak yeni ekonomik verilerle netlik kazanacak.