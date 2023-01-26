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İngiltere Büyükelçisi Shercliff İran'a döndü

İran'da İngiltere adına casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin idamı sonrası ülkesine çağrılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff görev yerine döndü.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 17:25
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İngiltere Büyükelçisi İran'a döndü

İngiltere Büyükelçisi Shercliff İran'a döndü
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Shercliff, Twitter paylaşımında Tahran'a döndüğünü duyurdu. İngiliz Büyükelçi, paylaşımında "İran'a yeni döndüm. Büyükelçilik duvarlarımızda görünmeye devam eden grafitilere rağmen deneyimlerim, İranlıların çoğunun yabancılara olduğu kadar birbirlerine karşı da nazik ve saygılı olduğu gerçeğini değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Ekberi'nin idamının ardından yaptığı açıklamada Shercliff'in bir süreliğine Londra'ya çağrıldığını duyurmuştu.
Aynı günlerde rejim yanlısı bazı kişiler, İngiltere büyükelçiliği binası duvarlarına Londra hükümeti aleyhine sloganların bulunduğu yazı ve grafitiler çizmişlerdi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, 11 Ocak'ta eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan İran-İngiltere çifte vatandaşı Ekberi'nin bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konulduğunu duyurmuştu.

Bu süreçte aleyhinde dava açılarak "casusluk" suçlamasıyla yargılanan Ekberi'nin mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldığı bilgisi verilmişti.

Sanığın, karara itirazının ardından dosyanın Yargıtaya taşındığı ve Yargıtayın itirazı reddederek Ekberi hakkında verilen idam kararını onayladığı belirtilmişti.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, aynı gün Twitter'dan paylaştığı mesajında, kararı "siyasi" olarak niteleyerek, Ekberi hakkındaki infazın durdurulması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Mizan Haber Ajansı, idama mahkum edilen Ekberi'nin cezasının 14 Ocak'ta infaz edildiğini bildirmişti.

İdamın ardından İngiltere'nin yanı sıra birçok Avrupa Birliği ülkesinden kınama açıklamaları gelmişti. İngiltere ayrıca Ekberi'nin idam edilmesi nedeniyle bazı İranlı yetkilileri ve kuruluşları yaptırım listesine almıştı.

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