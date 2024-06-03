İngiltere'de İslam karşıtı protesto: "Burası Londraistan değil"

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde binlerce Tommy Robinson destekçisi, İslam karşıtı sloganlar atarak gösteri düzenledi. İngiliz aktör ve yayıncı Laurence Fox ile Birleşik Krallık'ın önde gelen aşırı sağ aktivistlerinden Tommy Robinson, yapılan protestoda en ön saflarda bulundu. Protestocular "Ülkemizi geri istiyoruz" diye bağırırken, "Burası Londra, Londraistan değil" yazılı pankartlar açarak sloganlar attı.



"KİM ULAN BU ALLAH?"

Yürüyüşçüler Londra merkezindeki protestoda “Kim ulan bu Allah?” şeklinde islam dinine nefret dolu söylemlerde bulundu. Metropolitan Polisi, katılımcıların içinde “pandemi sırasında anti-karantina protestolarına katılan ve olaylara karışan kişilerin” bulunduğunu ifade etti. Laurence Fox, protestonun önünde Tommy Robinson ile beraber görüntülendi ve arkasındaki kalabalık “Ülkemizi geri istiyoruz” diye bağırdı. Yürüyüşte ellerinde taşıdıkları pankartta "Burası Londra, Londraistan değil" yazıyordu.