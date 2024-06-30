İngiltere değil Veliefendi

İngiltere değil Veliefendi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi bugün İstanbul'da yapılacak. Davetlilerin şıklığı ise 'Burası İngiltere değil Veliefendi' dedirtti.

1/26
İngiltere değil Veliefendi 1

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak.

2/26
İngiltere değil Veliefendi 2

Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 2'si yedek olmak üzere 24 safkan kayıt yaptırdı.

3/26
İngiltere değil Veliefendi 3

Hipodromda yer alan isimlerin şıklığı ve güzelliği ise dikkat çekti.

Yapılan yorumlar 'Burası İngiltere değil Veliefendi' tarzında oldu.

Gazi Koşusu Kraliyet Ailesi yarışlarını aratmadı.

4/26
İngiltere değil Veliefendi 4

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'da yarışı izlemek üzere Hipodromdaki yerini aldı.

5/26
İngiltere değil Veliefendi 5

İşte birbirinden güzel fotoğraflar:

6/26
İngiltere değil Veliefendi 6
7/26
İngiltere değil Veliefendi 7
8/26
İngiltere değil Veliefendi 8
9/26
İngiltere değil Veliefendi 9
10/26
İngiltere değil Veliefendi 10
11/26
İngiltere değil Veliefendi 11
12/26
İngiltere değil Veliefendi 12
13/26
İngiltere değil Veliefendi 13
14/26
İngiltere değil Veliefendi 14
15/26
İngiltere değil Veliefendi 15
16/26
İngiltere değil Veliefendi 16
17/26
İngiltere değil Veliefendi 17
18/26
İngiltere değil Veliefendi 18
19/26
İngiltere değil Veliefendi 19
20/26
İngiltere değil Veliefendi 20
21/26
İngiltere değil Veliefendi 21
22/26
İngiltere değil Veliefendi 22
23/26
İngiltere değil Veliefendi 23
24/26
İngiltere değil Veliefendi 24
25/26
İngiltere değil Veliefendi 25
26/26
İngiltere değil Veliefendi 26
İlgili Haberler
Aziz Yıldırım 21 gün sonra tribüne çıktı
Nwakaeme şaştı kaldı
Nwakaeme şaştı kaldı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu
Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu
Thomas koştu rüzgar selama durdu
Thomas koştu rüzgar selama durdu
Euro 2024 onun için bitti. UEFA'dan flaş karar
Euro 2024 onun için bitti. UEFA'dan flaş karar
Haaland, İtalya'yı fethetti. Norveçli yıldız ortaya çıktı
Haaland, İtalya'yı fethetti. Norveçli yıldız ortaya çıktı
ABD'nin olimpiyat kadrosu herkesi şaşırttı
ABD'nin olimpiyat kadrosu herkesi şaşırttı
Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı
Hollandalı yıldız hüngür hüngür ağladı