İngiltere değil Veliefendi

Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 2'si yedek olmak üzere 24 safkan kayıt yaptırdı.