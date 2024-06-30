Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak.
Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 2'si yedek olmak üzere 24 safkan kayıt yaptırdı.
Hipodromda yer alan isimlerin şıklığı ve güzelliği ise dikkat çekti.
Yapılan yorumlar 'Burası İngiltere değil Veliefendi' tarzında oldu.
Gazi Koşusu Kraliyet Ailesi yarışlarını aratmadı.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'da yarışı izlemek üzere Hipodromdaki yerini aldı.
İşte birbirinden güzel fotoğraflar: