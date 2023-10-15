İngiltere Dışişleri Bakanı Gazze'de mahsur kalan İngilizlere destek sözü verdi

Editör: Bengü Zorlu

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Gazze'de mahsur kalan İngiliz vatandaşlarının bölgeyi terk etmeleri için hükümetten destek alacağını söyledi.

Cleverly, Sky News'e durumun "inanılmaz derecede zor" olduğunu ancak Mısır ile Refah sınır kapısının açılması için çaba sarf edildiğini söyledi.

Cleverly, "Trevor Phillips ile Pazar Sabahı" programında "Mısırlı mevkidaşımla birkaç kez konuştum" dedi.