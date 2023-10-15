İngiltere Dışişleri Bakanı Gazze'de mahsur kalan İngilizlere destek sözü verdi

Editör: Bengü Zorlu
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Gazze'de mahsur kalan İngiliz vatandaşlarının bölgeyi terk etmeleri için hükümetten destek alacağını söyledi.
Cleverly, Sky News'e durumun "inanılmaz derecede zor" olduğunu ancak Mısır ile Refah sınır kapısının açılması için çaba sarf edildiğini söyledi.
Cleverly, "Trevor Phillips ile Pazar Sabahı" programında "Mısırlı mevkidaşımla birkaç kez konuştum" dedi.
Bakan, "Amerika Birleşik Devletleri'yle, bölgedeki diğer dostlarımızla ve tabii ki İsrail hükümetiyle çok yakın koordinasyon içindeyiz ve insanların oradan ayrılabilmesi için Refah kapısının açılabileceği bir zaman penceresini koordine etmeye çalışıyoruz. Bunun inanılmaz derecede zor olduğu ortaya çıkıyor, dolayısıyla bu geçişin ne zaman açık olabileceğini kesin olarak söyleyemem" dedi.