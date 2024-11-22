İngiltere, Dos Santos ve Firtash’a yaptırım kararı açıkladı

İngiltere hükümeti, Angola'nın eski Cumhurbaşkanı José Eduardo dos Santos'un kızı Isabel dos Santos ve Ukraynalı oligark Dmytro Firtash’a karşı yaptırım uyguladı. Bu adımlar, yolsuzlukla mücadelede daha sıkı bir yaklaşım benimseyeceklerini belirten İşçi Partisi hükümetinin taahhüdü doğrultusunda atıldı.

İngiltere, dos Santos'un Angola devlet petrol şirketi Sonangol ve telekomünikasyon şirketi Unitel'deki görevlerini kötüye kullanarak 350 milyon pounddan fazla yolsuzlukla para çaldığını öne sürüyor. Dos Santos, 2021 yılında ABD tarafından da yolsuzlukla ilişkilendirilen bir isim olarak ülkeye girişi yasaklanan bir figür. Ancak kendisi bu suçlamaları reddediyor ve bir siyasi karalama kampanyasına hedef olduğunu iddia ediyor.

Firtash, Ukrayna’daki gaz transit sistemiyle ilgili olarak yaklaşık 500 milyon dolar dolandırıcılık suçlamalarıyla Ukrayna ve ABD tarafından aranıyor. Ancak suçlamaların temelsiz olduğunu belirtiyor ve şu an Avusturya'da ABD'ye iade edilmek üzere yargılanıyor. Firtash, Rus askeri şirketlerine titanyum ürünleri satmakla suçlanarak 2021 yılında Ukrayna tarafından yaptırıma tabi tutuldu.

İngiltere ayrıca Firtash’ın eşi Lada Firtash’i de yaptırım listesine aldı ve çiftin İngiltere’deki varlıklarını dondurdu. Bunlar arasında Londra'daki eski Brompton Road demir yolu istasyonu da yer alıyor. Ayrıca, Letonyalı işadamı Aivars Lembergs ve kızı Liga Lemberga da yolsuzlukla bağlantılı olarak yaptırımlara tabi tutuldu.

Dışişleri Bakanı David Lammy, bu yaptırımların hükümetin yolsuzlukla mücadeledeki kararlılığının bir göstergesi olduğunu ve kleptokratlara karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.