İngiltere ekonomisinde endişe hakim

Sterlin, dolar karşısında 1,336 seviyesine gerileyerek 10 haftanın en düşük noktasına indi. Bu durum, İngiltere’den gelen zayıf ekonomik büyüme verilerinin piyasa algısını enflasyondan yavaşlayan büyümeye kaydırmasıyla ortaya çıktı. Özellikle son açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentilerin altında kalırken, İngiltere ekonomisindeki genel ivmenin kırılgan olduğu yorumları yapıldı. Bu gelişmeler, İngiltere Merkez Bankası'nın (Bank of England) ağustos ayında faizleri 25 baz puan indirme ihtimalini güçlendirdi. Yıl sonuna kadar ek faiz indirimlerinin de gündemde olduğu belirtilirken, bankanın önceliğini ekonomik büyümeyi desteklemeye kaydıracağı tahmin ediliyor.

ABD DOLARI TİCARET ANLAŞMASIYLA GÜÇLENDİ

Öte yandan ABD doları, Avrupa Birliği ile ABD arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından değer kazandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından duyurulan anlaşma kapsamında, AB'nin birçok ihracat kalemine yüzde 15 oranında tarife uygulanması kararlaştırıldı. Bu adım, otomobil dahil olmak üzere bazı sektörlerde ticaret savaşlarının tırmanması endişelerini yatıştırdı. Tarife uygulama tarihinden önce sağlanan bu anlaşma, doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine katkı sağladı.

İngiltere’deki yavaşlayan büyüme ve ABD-AB arasındaki ticaret gelişmeleri küresel para piyasalarında hareketlilik yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, özellikle Banka İngiltere'nin faiz politikaları ve uluslararası ticaret dengelerinin önümüzdeki dönemde sterlin-dolar paritesini yakından etkileyeceğini belirtiyor.