İngiltere, Filistin devletini bugün resmen tanıyacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Temmuz ayında yaptığı beyanatta İsrail'in bazı koşulları yerine getirmediği takdirde Eylül ayında Filistin’i devlet olarak tanıyacağını söylemişti.

Ancak İsrail’in Gazze’de ateşkes ve rehine mutabakatına dair herhangi bir girişimde bulunmamasını gerekçe gösteren Londra yönetimi Filistin devletini resmi olarak tanımaya hazırlanıyor. Starmer’ın bugün yapacağı konuşma ile Filistin’i devlet olarak resmen kabul edeceği belirtildi.

İngiltere, Başbakan Starmer’ın tarihi açıklamasının ardından 193 üyeli Birleşmiş Milletler’de Filistin’i resmen tanıyan 147 devletten biri olacak. İngiltere’nin yanı sıra Fransa, Avustralya, Kanada ve son olarak Portekiz de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak resmen kabul edeceklerini ilan etmişlerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Perşembe günü düzenlediği ortak basın buluşmasında, "Filistin devletinin tanınması hususunda Başbakanla aynı görüşte değilim. Bu ender anlaşmazlıklardan biri" ifadelerini kullanmıştı.