Şampiyonluk maçının faturası ağır oldu

İngiltere Futbol Federasyonu, şampiyonluk maçının ardından sahaya taraftarları giren Manchester City'e 260 bin Pound ceza kesti.
Manchester City, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son maça bırakmıştı.
Sahasında Aston Villa ile karşılaşan Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2'ye getirerek kazanmış ve şampiyon olmuştu.
FA, maçın ardından taraftarı sahaya giren kulübe 260 bin Pound ceza kesti.
Gök Mavililer, kazandığı kupayla birlikte son 5 sezonda 4. kez Premier Lig şampiyonluğunu kutlamıştı.
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